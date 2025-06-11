Мерц сообщил, когда примут 18-й пакет санкций против РФ

Принятие 18-го пакета антироссийских санкций ожидается «не позднее следующей недели». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, пишет РИА Новости.

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«Если все пойдет по плану, он будет принят уже на следующей неделе», — сказал Мерц.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас уточнила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Она заявила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть.

До этого Словакия выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. Премьер-министр республики Роберт Фицо пригрозил заблокировать его, если ЕС не найдет способ решить проблему возможной потери поставок российских энергоносителей.

Вето Словакии может остановить принятие новый санкций против РФ, поскольку для этого требуется согласия всех 27 членов — стран Европейского союза.