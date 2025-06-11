Путин поговорил по телефону с Мирзиёевым

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные экономические и энергетические проекты двух стран. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены также вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов", - говорится в сообщении. "С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация", - отмечает Кремль.

В разговоре Мирзиёев также тепло поздравил Путина и всех россиян с наступающим Днем России.