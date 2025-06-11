Володин прокомментировал слова главы бундестага о «бывшей Советской армии»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал досадным заявление главы бундестага Юлии Клекнер, назвавшей Красную Армию «бывшей Советской». В своем ответе он напомнил немецкому политику о том, что именно она «брала Берлин».

Ранее Клекнер проигнорировала материалы о терактах Украины на территории России, которые ей направил Володин. Она заявила, что в республике «нет фашизма», упрекнув председателя ГД в «переосмыслении исторических и политических событий».

«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей Советской". В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия», — ответил на это Володин.

Также он отметил, что в своем первоначальном обращении поднимал вопрос о восстановлении исторической справедливости и необходимости признания решающего вклада советского народа и Красной Армии в разгром немецкого нацизма. Володин упрекнул Клекнер в фактической ошибке, подчеркнув, что Россия в свою очередь уважительно относится к вкладу союзников, в том числе немцев-антифашистов, в победу во Второй мировой войне.