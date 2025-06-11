Грушко: конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит помогать Киеву

Конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит помощь Киеву, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Я уверен в том, что многие люди на Западе понимают, что, если они хотят мира, надо прекратить оказание любой помощи Украине. И вопрос будет решён мирными политическими, дипломатическими средствами», — сказал он телеканалу «Звезда».

Однако, по словам Грушко, лидеры западных стран заинтересованы в конфликте не только для того, чтобы ослабить Россию, но и для необходимости обоснования больших расходов на военные нужды.

Ранее агентство Bloomberg писало, что НАТО может включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону.