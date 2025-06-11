Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о случаях запугивания педагогов в ЛНР со стороны их бывших коллег, перебравшихся на Западную Украину.

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По его словам, учителя, оставшиеся работать в школе поселка Золотое, получали от них сообщения с угрозами.

«Ну что, получили свои красные паспорта? Мы вернемся и гвоздями прибьем их вам ко лбам», — цитировал Шапша текст этих посланий.

Эту историю губернатор привел в ходе межрегиональной конференции «Разработка государственных учебников по региональной истории», которая открылась в Калуге в рамках форума Российского военно-исторического общества «История.РФ. День России». Шапша отметил, что сегодня особенно важно противостоять попыткам переписать историю.

«Больно наблюдать, как в соседнем государстве людям навязывают ложную трактовку событий, заставляют забыть общее прошлое и прославлять предателей», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что поселок Золотое долгое время находился под контролем националистических формирований, а местная школа использовалась как огневая точка.