Захарова назвала слова главы СБУ о подготовке терактов «явкой с повинной»

Слова главы СБУ Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России являются «явкой с повинной» и признанием в терроризме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее Малюк, комментируя удары украинских БПЛА по аэродромам России, заявил, что СБУ работает над «новыми сюрпризами».

«Это явка с повинной. Полное признание того, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией. Но по методу реализации — это, конечно, терроризм. А учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, это международный терроризм», — отреагировала на его слова Захарова.

Она отметила, что данным заявлениям будут давать «свою квалификацию юристы-правовики», однако с точки зрения образа действий СБУ — «это международные террористические ячейки».