Замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что призывы западных стран к мобилизации 18-летних украинцев указывают на стремление Запада «воевать до последнего украинца». Об этом депутат рассказал порталу Life.

Ранее стало известно, что при экс-президенте Джо Байдене США призывали Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Источник в Белом доме говорил Reuters, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить свои потери.

В 2025 году Минобороны Украины представило спецконтракт для украинцев 18-24 лет. В рамках этого контракта молодым людям предлагается служба в пехоте с выплатой миллиона гривен (около 1,9 миллиона рублей).

По словам Владимира Зеленского, когда дело доходит до вопроса санкций против России, западные партнеры Киева в том числе ссылаются на отказ Украины снизить мобилизационный возраст. Они указывают, что из-за этого не вводятся новые ограничения.

Зеленский начал подготовку к мобилизации с 18 лет

Журавлев отметил, что западные политики и военные начали напрямую увязывать помощь Украине со снижением мобилизационного возраста. По мнению депутата, на Западе хотят, что конфликт продолжался «до последнего украинца, и несправедливо, если молодёжь все же выживет».

«Позиция ясна: деньги и военная техника в обмен на человеческий ресурс», - заявил Журавлев.

Он предположил, что Зеленский не стал снижать возраст для мобилизации, стараясь сохранить не людей, а собственную власть.