В России высказались о многократной разнице в числе переданных тел при обмене с Украиной

Многократный перевес по переданным российской стороной погибшим бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о большей открытости России к гуманитарным контактам и к выполнению обязательств, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это лишний раз показывает, что открытость к гуманитарным контактам и к выполнению гуманитарных обязательств у нас намного выше, чем у украинцев», — сказал Карасин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, со своей стороны, отметил, что некоторые действия Украины очень трудно объяснять.

«Где-то нет логики, где-то есть провокации. Что-то объяснять непросто», — заключил депутат, комментируя начало обмена погибшими бойцами.

Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский сообщил о том, что Россия и Украина начали обмен телами павших солдат в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе переговоров сторон в Стамбуле. По его словам, украинской стороне были переданы 1212 тел солдат ВСУ. России вернули 27 тел бойцов Вооруженных сил России.