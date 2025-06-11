В России отреагировали на поездку Вучича на Украину

Приезд президента Сербии Александра Вучича на Украину впервые с начала специальной военной операции (СВО) не обязательно говорит о его поддержке, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Она предложила делать выводы после заявлений главы Сербии.

«На самом деле свободный человек и может перемещаться. Может быть, он хочет для себя дополнить впечатление от ситуации, кто знает. Мы то все видим, что сейчас он будет Украину поддерживать, а может, как раз, наоборот? Возможно, для объективной в его понимании информации он решил поехать посмотреть», — сказала Журова.

Она предположила, что своей поездкой Вучич хочет окончательно убедиться, что Украину не нужно поддерживать. Отвечая на вопрос о том, как скажется его поездка на взаимоотношениях России и Украины, депутат заключила, что пока президент Сербии не выступал с заявлениями, негативного влияния не будет.

«Давайте будем делать выводы из того, что он скажет», — подчеркнула Журова, отметив, что у Украины и Сербии могут быть торгово-экономические отношения и поездка Вучича связана с ними.

Ранее на официальном сайте сербского лидера появилась информация о том, что он посетит Украину с визитом 11 июня.

Вучич впервые с начала СВО приедет на Украину

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».