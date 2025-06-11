В России ответили на угрозы СБУ

Нападения на Россию в итоге всегда заканчиваются потерями для самой Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

Так он отреагировал на угрозу главы Службы безопасности страны (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новых операций, схожих с операцией «Паутина».

«Господин Малюк, видимо, не учитывает, что после операций Украины, таких как, например, вторжение в Курскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили только потери в технике, в личном составе, а фронт для них опять затрещал по швам», — заметил Красов.

Он также призвал главу СБУ не слишком хвастаться операцией «Паутина» — депутат убежден, что она была бы невозможна без помощи со стороны Запада.

«Но даже этим ударом они подставили Украину, потому что именно в это время шли переговоры с Россией. Но главное в том, что, что бы они ни планировали, в итоге все равно все оборачивается не в пользу Украины», — заключил политик.

Ранее Малюк заявил, что Украина готовит новые удары по территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты.