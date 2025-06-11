Путин по случаю Дня России проведет серию совещаний по вооружениям

Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин 11 и 12 июня проведёт серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным госпрограммой вооружений.

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Они пройдут в закрытом режиме. Только на одном совещании сегодня будет открытая часть.

«Путин очертит круг вопросов которые будут обсуждаться (на серии совещаний)», - заявил Песков.

Спикер Кремля отметил, что праздничных мероприятий по случаю Дня России у президента на предусматривается. 12 июня он вручит звёзды Героев Труда и госпремии, а также проведёт встречу с участниками программы «Время героев».