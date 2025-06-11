Путин по случаю Дня России проведет серию совещаний по вооружениям

Путин по случаю Дня России проведёт серию совещаний по вооружениям
Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин 11 и 12 июня проведёт серию специальных совещаний по различным вопросам, связанным госпрограммой вооружений.
Они пройдут в закрытом режиме. Только на одном совещании сегодня будет открытая часть.
Спикер Кремля отметил, что праздничных мероприятий по случаю Дня России у президента на предусматривается. 12 июня он вручит звёзды Героев Труда и госпремии, а также проведёт встречу с участниками программы «Время героев».