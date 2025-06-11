Мединский после слов генсека НАТО об историке предложил отправить ему учебник

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Помощник президента России Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО Марку Рютте учебник, чтобы он узнал, что «в XII веке Украины не было».

Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник по истории
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера, например, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на тему того, что России надо в очередной раз поменять группу переговорщиков с Украиной, потому что там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века». Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал Мединский в ходе III Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани.

10 июня Рютте заявил, что для завершения украинского конфликта нужно, чтобы переговоры возглавил президент России Владимир Путин, а не «не этот историк, рассказывающий об истории России и Украины чуть ли не с XII века», подразумевая Мединского.

До этого генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

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Кроме того, по его словам, министры обороны стран НАТО утвердили «амбициозные планы» по усилению противоракетной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных войск.

Ранее Мединский объяснил, что ждет Киев при отказе от компромиссов в переговорах.