МИД Финляндии вызвал российского дипломата

МИД Финляндии пригласил дипломата РФ из-за российского самолета
Министерство иностранных дел Финляндии пригласило российского дипломата в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства страны самолетом РФ.
Об этом пишет Reuters.
«Министерство иностранных дел пригласило временного поверенного в делах посольства России выступить по этому вопросу», - отмечает агентство.
По данным Reuters, выступление ожидается сегодня.
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Между тем премьер Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что США введут новые санкции против РФ, чтобы склонить Москву к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, пишет RT.