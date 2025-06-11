МИД Финляндии вызвал российского дипломата

Министерство иностранных дел Финляндии пригласило российского дипломата в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства страны самолетом РФ.

Об этом пишет Reuters.

«Министерство иностранных дел пригласило временного поверенного в делах посольства России выступить по этому вопросу», - отмечает агентство.

По данным Reuters, выступление ожидается сегодня.

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Между тем премьер Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что США введут новые санкции против РФ, чтобы склонить Москву к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, пишет RT.