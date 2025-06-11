Рябков: Россия готова оказать содействие, чтобы помочь Ирану и США договориться

Россия готова оказывать содействие, чтобы помочь Ирану и США достичь соглашения по ядерной программе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. Дипломат уточнил, что Москва готова оказать не только политическое содействие, но и практическое. Например, российская сторона может помочь с вывозом избыточного ядерного материала с территории Исламской Республики, чтобы адаптировать этот материал к производству топлива для реакторов. 4 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает возможным содействие РФ в переговорах между США и Ираном. По его словам, российский и американский президенты в ходе телефонного разговора обсудили не только Украину, но и целый ряд международных вопросов "с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе". Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что РФ присоединится к переговорам между США и Ираном по мере необходимости.