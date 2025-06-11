В МИД России сделали заявление о передаче Украине тел бойцов ВСУ

Россия готова передать Украине 6 тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны», — отметила дипломат.

Утром 11 июня Захарова обвинила Украину в отказе забирать тела солдат ВСУ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, Киев сделал это с издевательством и глумлением над своими бойцами.