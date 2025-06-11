Россия будет решительно отвечать на любые провокации киевского режима и ракетные угрозы в свой адрес.

«...На провокации опекаемого западниками режима Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз, в том числе по периметру российских границ, последует неминуемый и решительный отпор», — заявил в интервью ТАСС посол России в США Александр Дарчиев.

При этом он добавил, что контакты с США по стратегической стабильности невозможно отделить от конфликта на Украине.

Также, по его словам, перспективы перезапуска диалога России и Соединённых Штатов по стратегической проблематике отдаляет разработка Вашингтоном новой системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Дипломат подчеркнул, что подвижек по стратстабильности России и США пока ожидать не приходится.