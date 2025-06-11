Россия открыта к кропотливой работе с США по всей повестке дня

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что российская сторона открыта к кропотливой работе с Вашингтоном по всей повестке дня.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

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«В Москве открыты к совместной кропотливой работе по урегулированию на Украине, включая устранение первопричин кризиса, и по остальной обширной повестке дня российско-американских отношений, которые начали постепенно «размораживаться», — указал посол.

По его словам, только от США зависит то, как выстраивать отношения с Россией — в рамках сценария конфронтации или же прагматичного взаимодействия.

«С российской стороны всегда подчеркивалась готовность к открытому и честному межгосударственному диалогу на основе равноправия, строгой взаимности и уважения национальных интересов друг друга», — подчеркнул Дарчиев.

Ранее Дарчиев заявил, что российская и американская стороны начали переговоры о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности.