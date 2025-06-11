Россия ведет с США предметный разговор об упрощении выдачи виз

Россия ведёт с Соединёнными Штатами предметный разговор, касающийся упрощения выдачи виз, рассказал в интервью ТАСС российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Предметный разговор ведётся и об упрощении процедуры выдачи виз, ныне предельно длительной — до года и более», — сказал дипломат.

По его словам, сегодня наши граждане вынуждены выезжать в третьи страны, чтобы подать документы и встать в очередь на приём американским консулом с негарантированным результатом.

Также Дарчиев отмечал, что Россия начала с США переговоры о возвращении дипсобственности.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков также ранее заявил, что Россия добьётся ответа от США по возобновлению авиасообщения.