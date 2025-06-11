РФ начала переговоры с США о возвращении российской дипсобственности

Россия начала переговоры с США о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности. Об этом сообщил ТАСС посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

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Москва и Вашингтон проведут третий раунд консультаций по двусторонним проблемам, сообщил накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Точной даты пока нет.

Россия продолжит настаивать на том, чтобы США дали ясный ответ на поставленные вопросы, в том числе относительно возвращения дипломатической собственности, добавил он. Кроме того, в числе таких инициатив - восстановление авиасообщения.

Ранее в ходе двух предыдущих консультаций в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля стороны договорились разработать дорожную карту по возврату изъятых у РФ объектов.

В 2016 году администрация Барака Обамы ввела санкции против России, обвинив её во вмешательстве в выборы. США закрыли два жилых комплекса, принадлежащих России, в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также выслали 35 дипломатов.

В 2017 году США потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два торгпредства. Положение шести объектов остаются неурегулированными, и Россия намерена их вернуть.