Раскрыта вероятность новой встречи Путина и Трампа

Очные контакты высокого и высшего уровня между Россией и США планируются, однако конкретных договоренностей о личной встрече президентов двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - пока нет. Об этом сообщил в интервью ТАСС - первом с начала работы в Вашингтоне 26 марта - новый посол РФ Александр Дарчиев.

"Контакты на высшем и высоком уровнях требуют тщательной подготовки с точки зрения достижения значимых результатов. Естественно, в разрезе планирования они предполагаются, но на данном этапе прямой диалог и обмен сигналами поддерживаются интенсивным телефонным общением", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, намечаются ли встреча Путина и Трампа, а также новые очные переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

"Что касается возможности личной встречи президентов России и США, конкретных договоренностей на этот счет пока нет", - отметил Дарчиев.

Как подчеркнул 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам очередного телефонного разговора Путина и Трампа, у лидеров двух стран есть "общее понимание" того, что "встреча необходима". Однако ее нужно должным образом подготовить, пояснил Песков. По его словам, "должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне".