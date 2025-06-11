В России изменятся правила обработки персональных данных

В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий возможность обрабатывать обезличенные персональные данные без предварительного согласия человека.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, подчеркнув, что данный закон является важным шагом в формировании технологически продвинутой, но в то же время правозащищённой цифровой среды.

«Закон вводит более чёткие рамки для использования данных, исключающие прямую идентификацию граждан, и при этом предоставляет государству и уполномоченным организациям инструменты для анализа обезличенных массивов в интересах общественного управления и развития технологий, включая искусственный интеллект», — цитирует его РИА Новости.

Ранее также сообщалось, что данные россиян с 1 июля будет запрещено хранить за рубежом.

Эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев в беседе с RT ранее рассказал, что мошенники стали использовать утёкшие в сеть коммерческие базы данных для обмана россиян.