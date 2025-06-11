Депутат Немкин: в России изменятся правила обработки персональных данных

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В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий возможность обрабатывать обезличенные персональные данные без предварительного согласия человека.

В России изменятся правила обработки персональных данных
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Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, подчеркнув, что данный закон является важным шагом в формировании технологически продвинутой, но в то же время правозащищённой цифровой среды.

«Закон вводит более чёткие рамки для использования данных, исключающие прямую идентификацию граждан, и при этом предоставляет государству и уполномоченным организациям инструменты для анализа обезличенных массивов в интересах общественного управления и развития технологий, включая искусственный интеллект», — цитирует его РИА Новости.

Ранее также сообщалось, что данные россиян с 1 июля будет запрещено хранить за рубежом.

Эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев в беседе с RT ранее рассказал, что мошенники стали использовать утёкшие в сеть коммерческие базы данных для обмана россиян.