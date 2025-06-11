Жалобы на мошенников смогут принимать «Госуслуги»
Россияне смогут подать заявление о совершенном в их отношении акте мошенничества через портал госуслуг. Это одна из обсуждаемых новелл так называемого второго пакета мер против киберпреступности, рассказали «Парламентской газете» в кабмине. В числе других — ограничение на выпуск банковских карт, ответственность за использование искусственного интеллекта при совершении преступлений, ужесточение наказаний за незаконный оборот сим-карт. Эти и другие предложения уже обсуждают профильные ведомства. Их, вероятно, внесут на рассмотрение Госдумы осенью 2025 года.
Тридцать плюс десять
Вслед за большим комплексом из тридцати мер, принятым весной 2025 года, кабмин готовит второй пакет, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством, сообщили «Парламентской газете» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«В работе находится свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт», — рассказали нашему изданию в аппарате вице-премьера.
Там добавили, что среди предлагаемых мер — возможность подачи заявления о мошенничестве через «Госуслуги».
Законопроект находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств, уточнили коллеги Григоренко. «Документ еще не поступал на площадку аппарата Правительства, преждевременно говорить о конкретных сроках его внесения в Госдуму», — заключили в кабмине.
Сколько пластика в одни руки
Второй пакет, вероятно, поступит на рассмотрение парламентариев в осеннюю сессию 2025 года, рассказали «Парламентской газете» в ИT-комитете Госдумы. По словам его главы Сергея Боярского, очевидные и наиболее простые меры учли в принятом ранее законе. В частности, введен запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами. Кроме того, теперь блокируются сообщения с кодами доступа к «Госуслугам», если абонент говорит по телефону во время отправки такого сообщения. С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на СМС-рассылки, с 1 сентября — на спам-обзвоны.
Вслед за принятым ограничением количества симок в одни руки — не больше двадцати, которое уже действует, серьезно могут ограничить и оборот банковских карт. В профильном думском комитете, по словам Сергея Боярского, такой подход поддержат. А вот конкретное количество пластика в одни руки будут обсуждать. «Я считаю, что пять карточек вполне достаточно, — сказал депутат. — Зачем человеку больше? Если хочет, то может менять банки, это только подстегнет конкурентную среду».
Во втором пакете акцент с технических и организационных аспектов сместится в сторону ужесточения ответственности и устранения правовых пробелов, рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его мнению, необходимо строже наказывать за неправомерное использование виртуальных АТС, нелегальный оборот сим-карт и за дропперство. «Без повышенных санкций и расширенной ответственности борьба с киберпреступностью будет оставаться недостаточно эффективной, поскольку преступники постоянно ищут новые лазейки и способы обхода правовых механизмов», — заключил сенатор.
Сейчас за заключение договора оказания услуг сотовой связи и продажу симок неуполномоченным лицом предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. В Минцифры ранее сообщали, что планируется усилить административную ответственность и ввести уголовную.
Судьба ИИ
Искусственный интеллект российским властям — и друг, и враг. С одной стороны, его планируют использовать для работы платформы автоматизированного взаимодействия банков, операторов связи и силовиков, которую в экспериментальном режиме запустили 4 июня 2025 года. В 2026-м, как ожидается, она заработает на полную мощность и позволит оперативно блокировать мошеннические контакты с добропорядочными людьми. В частности, преступников хотят распознавать по голосу, рассказал 2 июня замглавы Минцифры Александр Шойтов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». А искусственный интеллект поможет эффективнее распознавать мошеннические схемы.
Что до ответственности за неправомерное использование ИИ, например за создание дипфейков, то этот вопрос — весьма тонкий, если не сказать спорный, и его будут всерьез обсуждать и прорабатывать. «В рамках секции «Искусственный интеллект» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде ведущие эксперты отрасли не раз отмечали, что в России создается наиболее сбалансированное регулирование ИИ, которое позволяет этой технологии развиваться на доверенных началах, — отметил Артем Шейкин. — Стоит задача — максимально использовать эффективность ИИ без вреда людям».
Еще одно ранее анонсированное Минцифры нововведение — мобильное приложение, которое сможет информировать человека в режиме онлайн о том, что в отношении него совершается попытка мошенничества. В программе будет предусмотрена тревожная кнопка, нажав которую, абонент попадет под внимание государства, его номер будет помечен как возможная жертва мошенников. Ему, к примеру, могут временно ограничить денежные переводы для его же безопасности, либо дополнительно проверить назначение платежа или снятие суммы.