Жалобы на мошенников смогут принимать «Госуслуги»

Россияне смогут подать заявление о совершенном в их отношении акте мошенничества через портал госуслуг. Это одна из обсуждаемых новелл так называемого второго пакета мер против киберпреступности, рассказали «Парламентской газете» в кабмине. В числе других — ограничение на выпуск банковских карт, ответственность за использование искусственного интеллекта при совершении преступлений, ужесточение наказаний за незаконный оборот сим-карт. Эти и другие предложения уже обсуждают профильные ведомства. Их, вероятно, внесут на рассмотрение Госдумы осенью 2025 года.

© Парламентская газета

Тридцать плюс десять

Вслед за большим комплексом из тридцати мер, принятым весной 2025 года, кабмин готовит второй пакет, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством, сообщили «Парламентской газете» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«В работе находится свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение искусственного интеллекта при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт», — рассказали нашему изданию в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что среди предлагаемых мер — возможность подачи заявления о мошенничестве через «Госуслуги».

Законопроект находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств, уточнили коллеги Григоренко. «Документ еще не поступал на площадку аппарата Правительства, преждевременно говорить о конкретных сроках его внесения в Госдуму», — заключили в кабмине.

Сколько пластика в одни руки

Второй пакет, вероятно, поступит на рассмотрение парламентариев в осеннюю сессию 2025 года, рассказали «Парламентской газете» в ИT-комитете Госдумы. По словам его главы Сергея Боярского, очевидные и наиболее простые меры учли в принятом ранее законе. В частности, введен запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами. Кроме того, теперь блокируются сообщения с кодами доступа к «Госуслугам», если абонент говорит по телефону во время отправки такого сообщения. С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на СМС-рассылки, с 1 сентября — на спам-обзвоны.

Вслед за принятым ограничением количества симок в одни руки — не больше двадцати, которое уже действует, серьезно могут ограничить и оборот банковских карт. В профильном думском комитете, по словам Сергея Боярского, такой подход поддержат. А вот конкретное количество пластика в одни руки будут обсуждать. «Я считаю, что пять карточек вполне достаточно, — сказал депутат. — Зачем человеку больше? Если хочет, то может менять банки, это только подстегнет конкурентную среду».

Во втором пакете акцент с технических и организационных аспектов сместится в сторону ужесточения ответственности и устранения правовых пробелов, рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его мнению, необходимо строже наказывать за неправомерное использование виртуальных АТС, нелегальный оборот сим-карт и за дропперство. «Без повышенных санкций и расширенной ответственности борьба с киберпреступностью будет оставаться недостаточно эффективной, поскольку преступники постоянно ищут новые лазейки и способы обхода правовых механизмов», — заключил сенатор.

Сейчас за заключение договора оказания услуг сотовой связи и продажу симок неуполномоченным лицом предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. В Минцифры ранее сообщали, что планируется усилить административную ответственность и ввести уголовную.

Судьба ИИ

Искусственный интеллект российским властям — и друг, и враг. С одной стороны, его планируют использовать для работы платформы автоматизированного взаимодействия банков, операторов связи и силовиков, которую в экспериментальном режиме запустили 4 июня 2025 года. В 2026-м, как ожидается, она заработает на полную мощность и позволит оперативно блокировать мошеннические контакты с добропорядочными людьми. В частности, преступников хотят распознавать по голосу, рассказал 2 июня замглавы Минцифры Александр Шойтов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». А искусственный интеллект поможет эффективнее распознавать мошеннические схемы.

Что до ответственности за неправомерное использование ИИ, например за создание дипфейков, то этот вопрос — весьма тонкий, если не сказать спорный, и его будут всерьез обсуждать и прорабатывать. «В рамках секции «Искусственный интеллект» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде ведущие эксперты отрасли не раз отмечали, что в России создается наиболее сбалансированное регулирование ИИ, которое позволяет этой технологии развиваться на доверенных началах, — отметил Артем Шейкин. — Стоит задача — максимально использовать эффективность ИИ без вреда людям».

Еще одно ранее анонсированное Минцифры нововведение — мобильное приложение, которое сможет информировать человека в режиме онлайн о том, что в отношении него совершается попытка мошенничества. В программе будет предусмотрена тревожная кнопка, нажав которую, абонент попадет под внимание государства, его номер будет помечен как возможная жертва мошенников. Ему, к примеру, могут временно ограничить денежные переводы для его же безопасности, либо дополнительно проверить назначение платежа или снятие суммы.