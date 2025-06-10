Захарова оценила слова посла Израиля о поставках оружия Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странными слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках оружия Киеву. Свое мнение по этому поводу она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее Бродский заявил, что Израиль передал Украине ракетные комплексы Patriot. При этом позже МИД Израиля опроверг эту информацию.

Информация о поставках Patriot Украине вызвала дипломатический скандал

«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не "оценочные суждения", не "личная точка зрения". Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — прокомментировала это Захарова.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.