Клишас: события в США похожи на войну криминала и мигрантов против государства

События в США похожи на гражданскую войну, где криминал и нелегальные мигранты решили навязать свою волю американцам и государству. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"События в США очень напоминают гражданскую войну в которой криминал и нелегальные мигранты решили навязать свою волю простым американцам и государству. Результат этого противостояния будет значить очень многое и не только для США", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

В США могут задействовать закон 1807 года о подавлении восстаний, заявил ранее президент Дональд Трамп, реагируя на волнения в Лос-Анджелесе. Закон XIX века дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Городская полиция задержала за прошедшие выходные по меньшей мере 56 человек.

Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на президента и шефа Пентагона Пита Хегсета с просьбой признать данное решение незаконным. По информации телеканала CNN, в районе Лос-Анджелеса задействовано около 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Минобороны США сообщило о направлении в город около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты.