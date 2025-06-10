В МИД высказались о сроках нового раунда переговоров России и США

Россия и США приняли решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях, рассказал новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом пишет ТАСС.

Глава дипмиссии отметил, что новый раунд таких переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве».

«До выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — разъяснил Дарчиев.

Дарчиев: РФ и США предварительно решили перенести переговоры из Стамбула

Вместе с тем, заметил посол, «движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть». Он добавил, что в ходе предыдущего раунда консультаций, прошедших в Стамбуле 10 апреля, удалось добиться определенных, осязаемых результатов.