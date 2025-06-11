Посол России в Словакии Игорь Братчиков на приёме в Братиславе по случаю Дня России заявил, что россиян объединяет чувство личной ответственности за судьбу Родины и готовность твёрдо отстаивать её жизненные интересы.

«Чувство личной ответственности за судьбу Родины, готовность твёрдо отстаивать её жизненные интересы — вот, что объединяло россиян во все времена, объединяет нас и сегодня», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что «грозная для врагов, Россия всегда отвечала добром на добро, гостеприимно распахивая свои двери друзьям». Также, по его словам, Россия всегда щедро делилась с ними теплом своей души, богатством культуры, знаниями и опытом и никогда не ставила во главу угла отношений меркантилизм и корысть.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Братислава не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций Евросоюза против России.