Российский посол заявил о решении РФ и США перенести переговоры из Стамбула

Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры из Стамбула в свои столицы. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишет ТАСС.

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Сегодня в администрации турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана заявили, что руководство Турции не располагает информацией о дате и месте проведения третьего раунда переговоров между делегациями России и США.

4 июня состоялись телефонные переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсудили российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.