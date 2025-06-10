Россия и США решили перенести переговоры из Стамбула

Дарчиев: РФ и США предварительно решили перенести переговоры из Стамбула
Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях, и новый раунд таких переговоров пройдет "в самое ближайшее время в Москве". Об этом сообщил в интервью ТАСС - первом с начала работы в Вашингтоне 26 марта - новый посол РФ Александр Дарчиев.
Ему были заданы вопросы, подкрепляет ли нынешняя администрация США конкретными делами заявления о готовности выправлять отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух стран.
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"Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби", - ответил Дарчиев. "Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в [свои] столицы", - подчеркнул он. "Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве", - добавил посол.