Россия и США решили перенести переговоры из Стамбула

Россия и США приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях, и новый раунд таких переговоров пройдет "в самое ближайшее время в Москве". Об этом сообщил в интервью ТАСС - первом с начала работы в Вашингтоне 26 марта - новый посол РФ Александр Дарчиев.

Ему были заданы вопросы, подкрепляет ли нынешняя администрация США конкретными делами заявления о готовности выправлять отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух стран.

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