Путин рассказал, за что в мире идет агрессивная борьба

В современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза России заявил президент РФ Владимир Путин.

Он указал, что ценностное и смысловое пространство в современном мире подвержено жесткой конкуренции.

«Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели», — добавил Путин.

При этом, по его словам, они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, но и активно экспортируются по всему миру. Путин считает, что это делается для того, чтобы «лишить народы ценностной опоры и суверенитета с целью подчинения и превращения в вассалов».