Путин назвал главные ценности России
На заседании Совета Безопасности РФ президент России Владимир Путин назвал определяющие для России ценности.
"Это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успехов всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине", - перечислил глава государства. "Именно эти ценности питали энергией созидания, вдохновляли на великие свершения наших предков", - подчеркнул Путин.