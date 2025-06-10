Балтика на фоне демонизации России со стороны Запада становится зоной военного противостояния, рассказал заместитель главы МИД Александр Грушко. Конфликт, добавил он, может начаться в любой момент, пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат рассказал о ситуации в Балтийском регионе в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

«Сейчас, в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России, этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, в которых возгорится пламя», — отметил Грушко.

В Германии забили тревогу из-за планов НАТО в Балтийском море

Замглавы МИД подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации. Он уточнил, что страны НАТО постоянно проводят в регионе масштабные маневры, наращивают военную активность.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о том, что «фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы».

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, в свою очередь, что Балтийское море никогда не превратится во «внутренний водоем» Североатлантического альянса.