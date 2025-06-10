В Госдуме назвали явление страшнее бандеровцев

Представители литовского национализма страшнее украинских бандеровцев. Так это явление назвал в Госдумы (ГД) Михаил Делягин.

Парламентарий привел в пример высказывания членов этого движения, авторы которых предлагают помнить о необходимости отнимать жизни, чтобы не вернуться к «вонючим красным флагам» СССР. Предположительно, Делягин комментировал высказывания литовского политика Лауринаса Кащюнаса.

«Даже они [бандеровцы] по отношению к нелояльным планируют какие-то методы переубеждения. А тут мы слышим слова человека, который занимал министерский пост, до сих пор заседает в парламенте. И при этом демонстрирует густопсовый пещерный национализм», — написал в блоге Делягин.

Депутат подчеркнул, что такие высказывания литовских политиков демонстрируют уровень деградации Европы и человечества в целом.

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