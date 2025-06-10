Владимир Путин дистанционно открыл крупные медучреждения в нескольких регионах России и поздравил сотрудников отрасли с наступающим Днем медицинского работника, сообщает «МИР 24.

«От вас напрямую зависит здоровье нации. От напряженной работы всех, кто трудится и в первичном звене, и на федеральном уровне, от наших ученых, от ведущих научных центров, которые создают передовые технологии диагностики и лечения, разрабатывают отечественные лекарства и медицинское оборудование. И все вы ставите свой врачебный, профессиональный долг во главу угла.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня — в этом году дата выпадает на 15 июня.