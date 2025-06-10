Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил медработников с их профессиональным праздником, который отмечается 15 июня.

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с наступающим Днем медицинского работника, сообщает Telegram-канал Кремля.

«Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник – День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, ...хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника», – сказал глава государства в ходе открытия объектов здравоохранения по видеосвязи.

Путин поблагодарил медработников за труд и отметил важность их работы для здоровья нации.

«От вас напрямую зависит здоровье нации. От напряженной работы всех, кто трудится и в первичном звене, и на федеральном уровне. От наших ученых, от ведущих научных центров, которые создают передовые технологии диагностики и лечения, разрабатывают отечественные лекарства и медицинское оборудование. И все вы ставите свой врачебный, профессиональный долг во главу угла, отдаете пациентам силы, энергию, эмоции, опыт. Благодарю вас. Успехов вам и всего наилучшего. С праздником!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно. Президент также сообщил, что на обновление медучреждений в ближайшие шесть лет выделят более триллиона рублей.