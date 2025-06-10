«Пусть сидят и боятся»: в Думе ответили на вопрос об «ударе возмездия» России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «главный ответ» на недавние атаки Украины еще впереди, но никаких деталей о нем российские власти раскрывать не будут. Комментарий депутата опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

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Президент США Дональд Трамп 4 июня сообщил о своем разговоре с главой России Владимиром Путиным. Трамп назвал разговор хорошим, но отметил, что эта беседа не приведет к «немедленному миру». По его словам, Путин предупредил, что будет вынужден дать ответ на атаку украинских беспилотников по аэродромам РФ. Юнашев задал Картаполову вопрос, был ли дан ответ на недавние украинские атаки.

«Наш ответ будет долгим и болезненным. Может быть, какая-то часть этого ответа и была, но главный ответ еще впереди», - сказал депутат.

На уточняющий вопрос журналиста, может ли это произойти в течение месяца или двух, Картаполов заявил, что российские власти не будут озвучивать какие-либо сроки своего ответа.