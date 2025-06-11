Захарова прокомментировала отказ Киева забирать тела военных ВСУ

Украина насильственно изымала людей из их собственной жизни. Ни при жизни, ни после гибели киевские власти не считают своих граждан за людей.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Этих людей, которых они обещали блюсти, вести, охранять их семьи и дома, и в случае летального исхода компенсировать их семьям эту некомпенсируемую потерю... Этих людей они не считают за людей", — заявила российский дипломат.

Она также подчеркнула, что не знает ни одной культуры или этноса, которая бы не захотела забирать тела своих военных, чтобы обеспечить достойное упокоение в земле. Захарова привела в пример варваров, у которых являлось обязательным похоронить своих воинов, которые сражались за своих людей.

Захарова назвала отказ Киева забирать тела позором

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что российская сторона готова передать Киеву тела погибших военных ВСУ — трейлеры с ними уже на протяжении нескольких дней стоят на границе.