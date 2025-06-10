Отказ забирать тела украинских военнослужащих стал позором для киевского режима, это ярко демонстрирует расчеловечивание украинской правящей верхушки.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Форуме будущего - 2050.

"Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого эта самая либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства", - охарактеризовала дипломат сложившуюся ситуацию. "Нет и не было за все эти годы лучшего доказательства того, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились", - подчеркнула Захарова. "Даже не отношение к живым, но отношение к мертвым является показательным", - заметила она. "Руками киевских неонацистов Запад убивает людей, - продолжила дипломат. - Я могла бы сказать наших людей, наших граждан. Но он ведь убивает всех, в том числе и тех, кого считает своими. Мало того, он же еще их даже не забирает тогда, когда Россия забирает их тела, проводит работу по идентификации и настойчиво просит забрать для погребения".

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что "российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет". Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел.