Захарова назвала отказ Киева забирать тела позором
Отказ забирать тела украинских военнослужащих стал позором для киевского режима, это ярко демонстрирует расчеловечивание украинской правящей верхушки.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Форуме будущего - 2050.
"Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого эта самая либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства", - охарактеризовала дипломат сложившуюся ситуацию. "Нет и не было за все эти годы лучшего доказательства того, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились", - подчеркнула Захарова. "Даже не отношение к живым, но отношение к мертвым является показательным", - заметила она. "Руками киевских неонацистов Запад убивает людей, - продолжила дипломат. - Я могла бы сказать наших людей, наших граждан. Но он ведь убивает всех, в том числе и тех, кого считает своими. Мало того, он же еще их даже не забирает тогда, когда Россия забирает их тела, проводит работу по идентификации и настойчиво просит забрать для погребения".
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что "российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет". Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел.