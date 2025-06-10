Рябков: Россия будет добиваться ответа США на возобновление авиасообщения
Москва продолжит добиваться внятной реакции американских властей по возобновлению авиасообщения, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он сравнил возобновление авиаперелетов с визами и заявил, что с ними "разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения".
"Это нас никоим образом не расхолаживает, трудности, наоборот, только мобилизуют, - добавил высокопоставленный дипломат. - Мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения".