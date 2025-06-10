Рябков: Россия будет добиваться ответа США на возобновление авиасообщения

Москва продолжит добиваться внятной реакции американских властей по возобновлению авиасообщения, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Он сравнил возобновление авиаперелетов с визами и заявил, что с ними "разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения".