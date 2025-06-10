Рябков анонсировал третью встречу США и РФ «по обоюдным раздражителям»

Россия и США в скором времени проведут третий раунд консультаций по двусторонним раздражителям, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, пока точной даты переговоров нет.

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Москва будет и дальше добиваться от Вашингтона четкой реакции на свои предложения, включая возвращение дипломатической собственности, сказал Рябков. Кроме того, в ряду таких вопросов - возобновление авиасообщения, отметил замглавы МИД.

Рябков отметил, что стороны ведут работу над тематикой, связанной с иранской ядерной программой.

Вопрос гипотетического приглашения американских специалистов на Запорожскую атомную станцию для решения проблемы с топливом пока вторичен, добавил он.

Два раунда двусторонних консультаций России и США прошли 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Речь на них шла о нормализации работы дипмиссий и устранении проблем в двусторонних отношениях.