Путин обозначил позицию России по разработке оружия массового уничтожения

Россия выступает за сдерживание разработки и распространения оружия массового уничтожения.

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Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на использовании болезнетворных микроорганизмов и токсинов», — сказано в документе.

Президент отметил, что вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту в связи с общей нестабильностью обстановки в мире. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована как в широком международном, так и в региональном сотрудничестве по данному вопросу.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня.