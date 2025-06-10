Захарова сделала заявление о территориальной принадлежности Карабаха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально признает Карабах территорией Азербайджана, передает ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление, в котором выразило недовольство по поводу высказываний Владимира Мединского, помощника президента России. В интервью телеканалу RT Мединский назвал Нагорный Карабах «территорией, на которую претендуют Армения и Азербайджан». Это заявление вызвало негативную реакцию в Азербайджане.

В заявлении МИД Азербайджана подчеркивается, что Нагорный Карабах никогда не был спорной территорией. Захарова в свою очередь отметила, что Россия призывает не выдергивать из контекста слова советника президента РФ о Карабахе.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — заявила Захарова.

По словам дипломата, Мединский подчеркнул важность рассмотрения исторического контекста и учета особенностей культуры и общества.