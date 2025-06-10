В МИД РФ рассказали, зачем ВСУ атакуют ж/д и энергетическую инфраструктуру

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что Киев атакует ж/д и энергетическую инфраструктуру, чтобы сорвать переговоры.

«На <...> второй раунд переговоров между Россией и Украиной украинская сторона отреагировала целой серией террористических актов на железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Как представляется, цель подобных деяний — исключительно срыв переговорного процесса», — отметил Мирошник.

Он уточнил, что ВСУ ведут так называемую «рельсовую войну», а также массированные атаки на электросетевую инфраструктуру Херсонской и Запорожской областей, в результате чего без света остались более 900 тысяч человек.

Мирошник: свыше 100 жителей РФ ранены за неделю при ударах ВСУ

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал российско-украинские переговоры в Стамбуле «бессодержательными», потому что их итогом не стали деньги или вооружения.

Ранее Зеленский посетовал на дефицит «сильных шагов» со стороны США.