Более 100 мирных жителей субъектов РФ, в том числе ребенок, получили ранения за минувшую неделю от ударов ВСУ, погибли 4 человека. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 107 мирных жителей: ранены 103 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 4 человека", - сказал он.

Мирошник отметил, что больше всего мирных жителей пострадало от ударов украинских FPV-дронов.

"Наибольшее число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Курской областях, ЛНР и Запорожской области", - сообщил он.

Мирошник заявил, что Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума по Украине

Представитель МИД России резюмировал, что всего по гражданским целям украинские войска выпустили почти 1,8 тыс. различных боеприпасов, большая часть из которых - западного производства.