В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России

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Американскому предпринимателю Илону Маску нужно предложить политическое убежище и российское гражданство. С таким мнением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, его слова передает РИА Новости.

В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России
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Политик напомнил, что бывший советник президента США Стивен Бэннон назвал бизнесмена нелегальным мигрантом, призвав выдворить его из страны.

«Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство», — сказал Даванков.

Он также отметил, что после конфликта с американским лидером Дональдом Трампом предпринимателю начали поступать прямые угрозы, что также является поводом пригласить его в Россию. Кроме того, отцу Маска понравилось в России. Даванков считает, что глава SpaceX отнесется к этому предложению с интересом.

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«Проект (по борьбе с бюрократией, — прим. "Ленты.Ру"), над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться», — заключил политик.

Перепалка между Трампом и Маском произошла в соцсетях на днях. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.