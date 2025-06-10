В России допустили становление Соединенных Штатов разъединенными на фоне беспорядков

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал беспорядки в Калифорнии и допустил, что на их фоне Соединенные Штаты могут стать разъединенными.

Он отметил, что штате царят хаос и неуправляемость, протестующие забрасывают полицейские машины кирпичами, а губернатор Гевин Ньюсом «по сути поддерживает бунтовщиков и во всем обвиняет федеральные власти».

По словам сенатора, в то время, как Брюссель мечтает о распаде России, которого не будет, главным претендентом на распад становятся США.

Сенатор Пушков назвал беспорядки в Лос-Анджелесе гражданской войной

«Страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность в США только нарастает. В 21-ом веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными», — резюмировал Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес спас город. Он также обвинил чиновников во лжи жителям Калифорнии и всей Америки, когда те назвали происходящее мирными протестами.

В свою очередь губернатор Калифорнии заявил, что подаст в суд на Трампа из-за развертывания Нацгвардии США в Лос-Анджелесе. По его словам, подобные шаги со стороны президента должны согласовываться с губернаторами штатов, однако Трамп этого не сделал.