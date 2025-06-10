Песков заявил об «охоте на ведьм» в Латвии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение уголовного дела против депутата Сейма в Латвии, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, выступившего на русском языке. Об этом пишет ТАСС.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — высказался представитель Кремля.

Песков: Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ

Ранее стало известно, что в Латвии начат процесс против защитившего русский язык депутата. Служба государственной безопасности страны оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие действия. Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных.