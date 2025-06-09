В Анкаре опровергли утверждения о плохом состоянии здоровья Эрдогана

СТАМБУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о якобы плохом состоянии здоровья главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В ведомстве назвали их необоснованными и направленными против президента.

"На одном из каналов в YouTube прозвучали необоснованные утверждения о состоянии здоровья нашего президента. Выражения, использованные в эфире, содержали необоснованные обвинения, оскорбления и являются нападками в адрес президента", - говорится в сообщении центра в связи высказываниями местного журналиста Левента Гюльтекина в видеохостинге.

"Наш президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации. Главы государств, политики, другие официальные лица, которые общаются с нашим президентом, знают, насколько хорошо он разбирается в проблемах, насколько сильны его память и стойкость в отстаивании решений", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что лица, "пренебрегающие принципами и серьезностью журналистики, не проявляющие никакой ответственности и деликатности, распространяющие дезинформацию в соцсетях, лишь унижаются и выставляют себя на посмешище".