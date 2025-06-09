В Госдуме призвали отказаться от всей французской продукции

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от всех французских товаров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне в СМИ появились публикации о том, что автогигант Renault собирается производить БПЛА на Украине совместно с небольшой оборонной компанией.

«Призываю всех россиян уже сегодня ввести собственные гражданские санкции, полностью отказавшись от приобретения любой продукции, имеющей французские корни», — заявил Шеремет.

По его мнению, желание Renault производить дроны для ВСУ является осознанным выбором компании. Он добавил, что руководству автоконцерна следует осознавать все последствия.

«Считаю необходимым Францию объявить страной-приверженкой нацизма, что дает нам полное право ввести экономические и политические санкции», — констатировал парламентарий.

Ранее читатели популярной французской газеты Le Figaro раскритиковали решение Renault по производству дронов на Украине.

«Лучше бы научились делать машины, которые не ломаются», — отметили пользователи.

Комментаторы заметили, что никогда больше не сядут в машины, созданные на площадках Renault.