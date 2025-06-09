В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

Российская делегация в Стамбуле якобы выдвинула ряд ультиматумов. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

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«Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии», — охарактеризовал он условия России.

Сибига призвал усилить санкционное давление на Москву и всех ее стран-партнеров.

Ранее глава украинского МИД потребовалот России ответа на меморандум, отправленный Киевом. Документ был отправлен2 июня.