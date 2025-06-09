Мединский: при Байдене США делали вещи, за которые можно гореть в аду

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT высказал мнение, что предыдущая американская администрация делала вещи, за которые можно гореть в аду.

Кадры их беседы опубликовал Telegram-канал RT на русском.

Он выразил мнение, что президент США Дональд Трамп верит в Бога.

«А предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду», — заявил Мединский.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что США и весь мир сталкиваются с негативными последствиями политического курса бывшего американского лидера Джо Байдена.